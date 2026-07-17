Rheinschwimmen über die Grenze

Bald ist es wieder so weit: Am Sonntag, 9. August, startet um 11 Uhr auf dem Inseli in Rheinfelden das alljährliche grenzüberschreitende Rheinschwimmen. Ziel ist erneut das Gelände des Ruderclubs Rheinfelden/Baden. Die Veranstaltung findet «auf eigne Gefahr» statt und ist ...

Bald ist es wieder so weit: Am Sonntag, 9. August, startet um 11 Uhr auf dem Inseli in Rheinfelden das alljährliche grenzüberschreitende Rheinschwimmen. Ziel ist erneut das Gelände des Ruderclubs Rheinfelden/Baden. Die Veranstaltung findet «auf eigne Gefahr» statt und ist nur für gute Schwimmerinnen und Schwimmer geeignet. Das Schwimmen wird von der DLRG Rheinfelden und vom Rheinrettungsdienst Rheinfelden/ Schweiz begleitet. Der Rücktransport erfolgt wieder mit Booten des THW Lörrach, der Pontoniere Rheinfelden/Schweiz und der Wassersportfreunde Rheinfelden/ Baden. Um den Rücktransport etwas zu beschleunigen, wird erstmals die Feuerwehr Rheinfelden/Baden mit zwei Bussen einen zusätzlichen Rücktransport zum Zoll vornehmen. (mgt)