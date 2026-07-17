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Rheinschwimmen über die Grenze

  17.07.2026 Rheinfelden

Bald ist es wieder so weit: Am Sonntag, 9. August, startet um 11 Uhr auf dem Inseli in Rheinfelden das alljährliche grenzüberschreitende Rheinschwimmen. Ziel ist erneut das Gelände des Ruderclubs Rheinfelden/Baden. Die Veranstaltung findet «auf eigne Gefahr» statt und ist ...

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