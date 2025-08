Das grenzüberschreitende Rheinschwimmen beider Rheinfelden findet in diesem Jahr am Sonntag, 10. August, statt. Das Schwimmen startet um 11 Uhr mit einem Massenstart, eine vorgängige Anmeldung ist nicht nötig. Es besteht aus Sicherheitsgründen jedoch eine Einschreibepflicht. ...

Das grenzüberschreitende Rheinschwimmen beider Rheinfelden findet in diesem Jahr am Sonntag, 10. August, statt. Das Schwimmen startet um 11 Uhr mit einem Massenstart, eine vorgängige Anmeldung ist nicht nötig. Es besteht aus Sicherheitsgründen jedoch eine Einschreibepflicht. Das Rheinschwimmen startet auf dem Inseli; die Strecke führt den Rhein abwärts zum Zielort, dem Gelände des Ruderclubs in Rheinfelden (Baden). Alle Rheinschwimmenden werden vom Zielort wieder mit Booten zurück zum Inseli transportiert. (mgt/nfz)