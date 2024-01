Der Laufenburger Podcast in neuem Gewand

Die zweite Folge des Laufenburger Podcast «Rheinlichter» ist da. In einem ganz neuen Gewand und wieder mit zwei fesselnden Geschichten haben Anke Ricklefs und Andrea Worthmann die zweite Folge ihres Podcasts «Rheinlichter – Leben und Sterben rechts und links vom Rhein» zum Jahreswechsel veröffentlicht. Jetzt sogar mit einer Musik direkt aus Laufenburg. Das Duo Wunderkram, Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer, haben extra für den Podcast eine Musik eingespielt. Sie ist ab jetzt immer mit dabei. Für die zweite Folge hatten sich Ricklefs und Worthmann etwas mehr Zeit genommen, da sie diese erstmalig komplett selbst produziert und geschnitten haben. Die Lernprozesse für Ton- und Schnitttechnik, ebenso auch der administrative Aufwand und die Sponsorensuche, das alles sei nicht zu unterschätzen, vor allem wenn man es das erste Mal macht, so die beiden Podcasthosts.

Im Frühjahr 2023 hatten die Autorin und Burgschreiberin 2023, Anke Ricklefs, und die Journalistin Andrea Worthmann ihren Podcast entwickelt und Ende Mai die erste Folge vorgestellt. Es geht darin um Menschen und ihrer Geschichten beidseits des Rheins. Begonnen haben sie ihr Projekt in der Grenzstadt Laufenburg. «Wie lange wir in Laufenburg bleiben können, hängt von den Sponsoren ab, die uns unterstützen. Wir hoffen, möglichst lange, denn Geschichten gibt es hier zahlreich.» Der Podcast ist sehr erfolgreich angelaufen, wurde bisher schon von fast 5000 Hörerinnen und Hörern aufgerufen.

Auch in der zweiten Folge geht es wieder um zwei faszinierende Gäste, um eine junge Frau aus Laufenburg/ Schweiz, die zur Tiermama wird, und eine Tierärztin von deutscher Seite, die sich einen langgehegten Traum erfüllt.

An dem Konzept und den einzelnen Folgen werde immer weiter gefeilt, so Ricklefs und Worthmann. Wichtig ist den beiden, dass die Geschichten ihre Bühne bekommen und das Publikum überraschen. Sie selbst legen in ihren Gesprächen besonders Wert darauf, authentisch und frei aufeinander zu reagieren. Der Podcast «Rheinlichter» soll ab jetzt alle zwei Monate erscheinen, immer zum Monatsende. Mehr Informationen und alle Folgen sind auf www.rheinlichter.com zu finden. Aufgerufen werden kann der Podcast auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bei denen man ihn dann kostenlos hören und abonnieren kann. So verpasst man keine Folge. Und wer «Rheinlichter» als Sponsor unterstützen möchte, sei es als Firma, Geschäft, Restaurant oder Privatperson; die beiden freuen sich über eine Kontaktaufnahme via Homepage. Sponsoren können eine halbe, eine ganze oder mehrere Folgen übernehmen, sie werden im Podcast in einer Werbeinsel vorgestellt und zusätzlich sowohl in den Shownotes als auch auf der Website genannt. (mgt)