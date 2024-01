Rheinfelder Wasserversorgung ist neu elektrisch unterwegs

Fährt der neue VW-ID Buzz durch die Strassen, drehen sich Passantinnen und Passanten um: Der goldfarbige Kleinbus mit fast geräuschlosem Elektroantrieb zieht die Aufmerksamkeit auf sich. «Das freut uns», sagt Christine Arnold, Leiterin Stabstelle Umwelt Energie Mobilität in der Stadtverwaltung. Auch die Nutzer sind glücklich über ihr neues Fahrzeug für die täglichen Arbeitseinsätze. Wendig sei es, kräftig und übersichtlich, so Joe Grasser, der die Wasserversorgung Rheinfelden leitet. Er ergänzt: «Dank seiner Anhängelast eignet es sich auch gut für den Pikettdienst.» Dass das Auto zweimal in der Woche – jeweils nach rund 300 Kilometern Fahrt – an die Steckdose muss, behindert den Arbeitsablauf der Wasserversorgung nicht. Grasser ist rundum zufrieden: «Ein schönes Auto, das uns Spass macht.»



Unterwegs zum Netto-Null-Ziel

Mit dem Bekenntnis des Stadtrates zum Netto-Null-Ziel des Bundesrates dürfen in Rheinfelden bis 2050 keine fossil betriebenen Fahrzeuge mehr unterwegs sein. Arnold sagt: «Mobilität ist verantwortlich für einen Drittel der klimaschädlichen Gase. Wir müssen unsere Fahrzeuge durch Modelle mit klimaverträglichem Antrieb ersetzen – sonst können wir das Klimaziel nicht erreichen.» Die Gemeinde geht mit gutem Beispiel voran und ersetzt nach und nach die Kommunalfahrzeuge durch solche mit Elektroantrieb. Arnold ergänzt: «Wir hoffen, dass der Bus andere davon überzeugt, auf Elektroantriebe zu setzen.»