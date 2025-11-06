Rheinfelder Stand feiert besondere Herbstmesse

Seit 554 Jahren verwandelt die Herbstmesse die Basler Innenstadt in ein farbenfrohes Jahrmarktvergnügen. Der Basler Traditionsanlass verdankt seine einzigartige Kontinuität nicht zuletzt den vielen langjährigen Messeteilnehmerinnen und -teilnehmern, welche teils schon seit Jahrzehnten an der Herbstmesse vertreten sind. In diesem Jahr feiern gleich acht Standbetreiberinnen und -betreiber ihr 25- oder 50-Jahr-Herbstmesse-Jubiläum. Zu den Jubilaren gehören auch Rheinfelder: Der Stand «PINGUIN» von Margot und Gerhard Zurlinden auf dem Kasernenareal bietet bereits zum 50. Mal eine reiche Auswahl an Süsswaren. «Ihr feines Magenbrot, gebrannte Mandeln, Popcorn, originale Basler Beggeschmütz und zahlreiche weitere Leckereien begeistern über Generationen hinweg», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Basel-Stadt. (mgt/nfz)