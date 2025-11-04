Rheinfelder Stadtrat hat die Ressorts verteilt

Der neu gewählte Stadtrat für die Amtsperiode 2026 bis 2029 hat an seiner konstituierenden Sitzung die Ressorts verteilt. Die neue Stadtpräsidentin Claudia Rohrer (SP) behält das Ressort Bau und Planung, welchem sie als Stadträtin schon in der letzten Amtsperiode vorstand. Von ihrem Vorgänger Franco Mazzi übernimmt sie die präsidialen Aufgaben, wozu unter anderem die Verwaltungsorganisation und das Personalwesen gehören. Der neue Vizepräsident Benjamin Steiger (parteilos) übernimmt das Ressort Finanzen und Ressourcen, welches bisher der abtretende Stadtammann Franco Mazzi verantwortete. Der neue Stadtrat Joël Lässer (parteilos) übernimmt das Ressort Sicherheit und Verkehr vom abtretenden Stadtrat Walter Jucker. Die übrigen Mitglieder behalten ihre Zuständigkeiten: Stadtrat Dominik Burkhardt (GLP) zeichnet weiterhin für das Ressort Soziales und Gesundheit verantwortlich und Stadträtin Susanna Schlittler (FDP) behält auch in der neuen Amtsperiode das Ressort Bildung, Jugend, Kultur und Sport.