RHEINFELDER SENIORENAUSFLUG NACH BERN

Der diesjährige Seniorenausflug der Stadt Rheinfelden führte die rund 380 Seniorinnen und Senioren mit einer Rekordbeteiligung nach Bern. Die Teilnehmenden hatten in Bern Zeit zur individuellen Besichtigung der Innerstadt. Die Weiterfahrt führte am berühmten Bärengraben vorbei bis zu einem Juwel der Stadt Bern – zur Parkanlage Elfenau. Im Gewächshaus der Anlage wurden die Rheinfelder Senioren dann vom Leiter Stadtgrün Bern, Christoph Schärer, willkommen geheissen und mit einigen spannenden Informationen zur Anlage ausgestattet. Nach einem Imbiss führte Stadtammann Franco Mazzi die traditionelle Ehrung der beiden jüngsten sowie der beiden ältesten Teilnehmenden durch. Bei den Jüngsten gratulierte das Publikum Rosamma Nagaroor und Caspar Ess jeweils mit Jahrgang 1960. Die ältesten Senioren waren Hildegard Wieland mit 95 Jahren und Alfred Leu mit 94 Jahren. Begleitet wurden die Seniorinnen und Senioren vom Samariterverein Kaiseraugst mit acht Personen und auch das Gesundheitszentrum Fricktal entsandte eine ärztliche Unterstützung für diese Reise. (mgt)