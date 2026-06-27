Rheinfelder Museums-Projekt auf Kurs

Mit dem Projekt «Fricktaler Museum Rheinfelden 2030» entsteht ein zeitgemässes und attraktives Museum. Zum 900-Jahr-Jubiläum der Stadt Rheinfelden im Jahre 2030 soll es in neuem Glanz erstrahlen. Die neu gegründete Stiftung hat wichtige Entscheide für die Realisierung gefällt.

Das umfassend erneuerte Museum soll die Geschichte, Identität und kulturelle Vielfalt der Stadt Rheinfelden und der Region Fricktal modern und attraktiv erlebbar machen. Neu bildet die «Stiftung Fricktaler Museum Rheinfelden» die Trägerschaft des Fricktaler Museums. Sie hat in den vergangenen Monaten ihre Tätigkeit aufgenommen. Als selbständige Stiftung führt sie das Fricktaler Museum in die Zukunft und setzt das Erneuerungsprojekt «Fricktaler Museum Rheinfelden 2030» professionell und zukunftsorientiert um.

Klares Bekenntnis der Einwohner und vom Kanton

Bereits im letzten Sommer wurden mit dem klaren Bekenntnis der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an den beiden Gemeindeversammlungen in Rheinfelden zum Erneuerungsprojekt «Fricktaler Museum Rheinfelden 2030» und den entsprechenden Bruttoinvestitionen die entscheidenden Weichenstellungen vorgenommen. Die Einwohnergemeindeversammlung sagte mit grosser Mehrheit Ja zu einem Bruttokredit von 7,4 Millionen Franken für die Investitionen in die Sanierung und Erneuerung der Liegenschaft. Die Ortsbürger stimmten der Investition von 5,1 Millionen Franken ebenfalls sehr deutlich zu, welche die Erneuerung und Modernisierung der Dauerausstellung beinhaltet. Ebenfalls wurde beschlossen, die Liegenschaft und die Sammlung einer damals noch zu gründenden Stiftung zu übertragen. Eine grosse Unterstützung erhielt das Projekt auch von Seiten des Kantons. Aus dem Swisslos- Fonds steuert der Aargau einen Beitrag von 3,5 Millionen Franken an das 12,5-Millionen-Projekt bei. Die jährlichen Kosten für den Betrieb des Museums übernimmt auch in Zukunft die Ortsbürgergemeinde.

Generalplaner und Ausstellungspartner festgelegt

Die strategische Leitung der «Stiftung Fricktaler Museum Rheinfelden» liegt beim Stiftungsrat. Dieser setzt sich zusammen aus Franco Mazzi (Präsident), Walter Herzog (Vizepräsident), Susanne Ammann, Jürg Gasser, Carlo Habich, Susanna Schlittler und Peter Tanner. Die operative Leitung des Museums liegt in den kompetenten Händen von Museumsleiterin Kathrin Schöb und ihrer Stellvertreterin Stella Barmettler Wälti. Im Rahmen von drei öffentlichen Ausschreibungsverfahren konnten zentrale Aufträge vergeben werden. Diese betreffen die Generalplanerleistungen im Teilprojekt Architektur, die Szenografie sowie die Kuratorische Projektleitung für die Dauerausstellung. Mit der Beauftragung des Architekturbüros Burckhardt Architektur AG als Generalplaner, des Szenografie-Teams Stauffenegger + Partner AG sowie des Projektbüros imRaum|Furter & Rorato für die Szenografie konnten drei professionelle Partner gewonnen werden, welche ihre Fachkompetenzen einbringen und die weitere Projektentwicklung begleiten.

Umzug steht bevor

Das Erneuerungsprojekt befindet sich in der vorgesehenen Planungsphase und verläuft planmässig. Auch bewegt sich das Projekt «Fricktaler Museum Rheinfelden 2030» im festgelegten Budgetrahmen und in Bezug auf den Gesamtzeitplan ist man auf Kurs, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Als nächste Etappe findet im zweiten Halbjahr die Räumung des Hauses zur Sonne statt. Rund 3000 Objekte müssen fachgerecht verpackt und in die Museumslager transportiert werden. Die Museumsleitung arbeitet derzeit in provisorischen Nebenräumen an der Sichtung, Inventarisierung und Vorbereitung der Bestände. Ziel ist es, das Museumsgebäude bis Ende 2026 vollständig zu räumen und so die Voraussetzungen für die weiteren Schritte im Erneuerungsprojekt zu schaffen.

«Der Stiftungsrat, die Museumsleitung und die Projektbeteiligten blicken mit grosser Motivation auf die kommenden Schritte und freuen sich auf die Realisierung des neuen Fricktaler Museums, welches ab seiner Eröffnung im Rheinfelder Jubiläumsjahr 2030 über die Region hinaus Strahlkraft entfalten wird», teilt der Stiftungsrat weiter mit. (mgt/nfz)

Das Fricktaler Museum und seine heutige Dauerausstellung ist noch diese Woche samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Ab September wird das Haus zur Sonne für Besuchende nur noch an einzelnen Veranstaltungen geöffnet sein. Diese sind dem Jahresprogramm zu entnehmen.

www.fricktaler-museum.ch