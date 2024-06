Rheinfelder Erinnerungen werden lebendig

Am Mittwoch, 26. Juni, erzählen im Fricktaler Museum Susette Biber-Klemm, Kathrin Scholer, Walter Soland und Helmut Weinberger unter der Moderation von Lotti Berner aus ihren Erinnerungen. Alle sind eingeladen, sich vom Gehörten anregen zu lassen und ihre persönlichen Erlebnisse und Erinnerungen zur Vergangenheit Rheinfeldens und Umgebung einzubringen.

Das inhaltliche Spektrum der erzählbaren und erlebten Geschichten aus Rheinfelden reicht weit. Das alltägliche Leben in Rheinfelden und seine leisen Veränderungen, bedeutende und einschneidende Ereignisse, aber auch verschiedene Entwicklungen oder historische Umbrüche haben das Städtli und die Erinnerungsbilder beeinflusst. Das Fricktaler Museum widmet sich intensiv diesem Thema und präsentiert Geschichten aus Rheinfeldens jüngster Vergangenheit. Kleine Glücksmomente im Alltag wie das kindliche Einkaufserlebnis zum Beispiel beim Besuch von «Amsler» haben die gleiche prägende Kraft wie die Erfahrung einer geschlossenen Grenze. Planung wie auch Weiterentwicklung des Augartens oder der Wandel Rheinfeldens vom Kurbetrieb hin zum Reha-Zentrum wirken sich ebenso auf unsere Erinnerungskultur aus wie die Anti-AKW-Aktionen oder das Ringen um ein «kreatives Kulturund Wohnzentrum». Themen, die viele beschäftigten oder prägend für unsere Gemeinschaft sind, sind zahlreich. Am Mittwoch, 26. Juni, erzählen im Fricktaler Museum Susette Biber-Klemm, Kathrin Scholer, Walter Soland und Helmut Weinberger unter der Moderation von Lotti Berner aus ihren Erinnerungen. Das Fricktaler Museum lädt alle ein, sich vom Gehörten anregen zu lassen und ihre persönlichen Erlebnisse und Erinnerungen zur jüngeren Vergangenheit Rheinfeldens und Umgebung ebenfalls einzubringen. (mgt/nfz)

Das Gespräch mit anschliessendem Apéro findet am Mittwoch, 26. Juni, um 19 Uhr im Fricktaler Museum an der Marktgasse 12 in Rheinfelden statt.