Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Rheinfelden will Gerichtsgebäude an Kanton verkaufen

  23.04.2026 Brennpunkt
Der Annexbau (links) gehört bereits dem Kanton, jetzt soll er auch das Hauptgebäude kaufen. Foto: Valentin Zumsteg
Der Annexbau (links) gehört bereits dem Kanton, jetzt soll er auch das Hauptgebäude kaufen. Foto: Valentin Zumsteg

Die Stadt Rheinfelden beabsichtigt, das Gerichtsgebäude an der Hermann-Keller-Strasse 6 an den Kanton zu verkaufen. Das Land soll im Besitz der Gemeinde bleiben.

Valentin Zumsteg

Das Rheinfelder Gerichtsgebäude entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deswegen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote