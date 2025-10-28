Immobilien
Rheinfelden verwandelt sich in ein Märchenstädtchen

  28.10.2025 Rheinfelden
So sieht die KI das Rheinfelder Städtchen als märchenhaften Ort. Foto: Gemini
Pläne von Pro Altstadt für die Weihnachtszeit

Weihnachten ist die wichtigste Zeit für die Detaillisten. In Rheinfelden soll sich das Städtchen im Advent in eine Märchenwelt verwandeln. Viele Attraktionen sind geplant, darunter der Besuch eines ...

