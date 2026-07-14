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Rheinfelden: Verletzter Mann ist verstorben

  14.07.2026 Brennpunkt

Traurige Neuigkeiten: Der Mann, der am 16. Mai bei der Einfahrt zum Rheinfelder Rhein-Parking mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden ist, lebt nicht mehr. «Der 65-Jährige ist zwischenzeitlich leider verstorben», teilt die Aargauer Staatsanwaltschaft auf Anfrage der NFZ mit. Die ...

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