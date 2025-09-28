Rheinfelden: SVP verpasst Wahl in die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission

Die Rheinfelder GPFK ist komplett für die nächste Amtsperiode. Gewählt wurden Erwin Freiburghaus (parteilos, bisher) mit 1466 Stimmen, Gregor Spuhler (SP, bisher) mit 1460, Florian Stürchler (FDP, neu) mit 1415 Stimmen, Stefan Baumgartner (parteilos, neu) mit 1376 Stimmen, Christine Ziegler (Grüne, bisher) mit 1322 Stimmen, Christian Müller (GLP, bisher) mit 1290 Stimmen und Ryan Kougionis (SP, neu) mit 1064 Stimmen. Die Wahl nicht geschafft hat Cedric Meyer von der SVP. Er hat zwar mit 904 Stimmen das absolute Mehr von 747 Stimmen übertroffen, ist aber als Überzähliger nicht gewählt.