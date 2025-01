Rheinfelden: Stadtammann Franco Mazzi tritt nicht mehr an

Noch vor den Sommerferien werden die Rheinfelder Stimmberechtigten zur Urne gerufen, um ihren Stadtrat für die Amtsperiode 2026/29 zu wählen. Die bisherige Stadträtin Susanna Schlittler (FDP) und der bisherige Stadtrat Dominik Burkhardt (GLP), beide seit 2018 im Stadtrat, sowie Stadträtin Claudia Rohrer (SP), seit 2022 im Stadtrat, stellen sich der Wiederwahl. Stadtammann Franco Mazzi (FDP), ab 2003 im Stadtrat und seit 2006 Stadtammann, verzichtet ebenso auf eine erneute Kandidatur wie Vizeammann Walter Jucker (SVP), welcher dem Stadtrat seit 2014 angehört.

Der erste Wahlgang der Stadtratswahlen findet am 15. Juni 2025 statt, ein allenfalls notwendiger zweiter Wahlgang ist auf den 10. August 2025 angesetzt. Die vergleichsweise frühe Wahl hat einen Grund: Die Gemeindeordnung der Stadt Rheinfelden schreibt vor, dass Stadtammann und Vizeammann nach der Wahl der Stadträte in separaten Urnengängen gewählt werden. Zuerst muss also der Stadtrat gewählt werden, ehe aus dessen Mitte Stadtammann und Vizeammann zu wählen sind. Der erste Urnengang für die Wahl von Stadtammann und Vizeammann ist auf den 28. September 2025 angesetzt, ein allenfalls notwendiger zweiter Wahlgang auf den 30. November 2025.

Auführlicher Bericht in der NFZ vom Donnerstag.