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Rheinfelden: Rauch im Keller eines Mehrfamilienhauses im Salmenpark führt zu Grosseinsatz

  12.05.2026 Brennpunkt
Polizei und Feuerwehr am Einsatzort im Salmenpark. Foto: Simone Rufli
Polizei und Feuerwehr am Einsatzort im Salmenpark. Foto: Simone Rufli

Am Dienstagmittag kam es in Rheinfelden an der Baslerstrasse 48 im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einer Rauchentwicklung, die ein Grossaufgebot an Einsatzkräften zur Folge hatte. Die Einsatzkräfte hatten die Lage aber schnell unter Kontrolle.
Gemäss Einsatzleiter Lukas Rohr von der Kantonspolizei Aargau ging die Feuerwehr mit Atemschutz in den Keller des Mehrfamilienhauses. Es habe weder ein offenes Feuer noch Explosionen gegeben. Ursächlich für die Rauchentwicklung war ein Elektroverteiler.
Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen temporär verlassen. Die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten. Verletzte Personen hat es keine gegeben, wie gross der Sachschaden ist, war am Mittag noch nicht bekannt. (sir)

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