Rheinfelden: Polizei hat Halter von ausgesetzter Schlange ermittelt

Die Polizei konnte den ehemaligen Halter des anfangs April bei Rheinfelden gefundenen Königspythons ermitteln. Er hat zugegeben, das Tier ausgesetzt zu haben.

Mit Unterstützung der Regionalpolizei Unteres Fricktal kam die Kantonspolizei Aargau dem 54-jährigen Schweizer aus dem Bezirk Rheinfelden auf die Spur. Als ehemaliger Halter der Würgeschlange hat er zugegeben, diese bewusst im Wald ausgesetzt zu haben, um sie dort verenden und verschwinden zu lassen. Als Beweggründe führt er finanzielle Probleme und den drohenden Verlust der Wohnung an. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Tierquälerei vor der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg verantworten.

Eine Passantin hatte den toten Königspython am 2. April 2025 in einem Waldstück bei Rheinfelden gefunden und die Polizei verständigt.