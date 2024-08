Rheinfelden: Nest der Asiatischen Hornisse wahrscheinlich gefunden

Seit Tagen werden in Rheinfelden Nester der Asiatischen Hornisse gesucht. Dieser invasive Eindringling ist eine Gefahr für die einheimischen Bienen. Jetzt scheint eines gefunden worden zu sein.

Erleichterung bei den Rheinfeldern Bienenhaltern: «Mit grösster Wahrscheinlichkeit haben wir das Nest gefunden», erklärt Imkerin Anna Tina Heuss gegenüber der NFZ. Nachdem in Rheinfelden vor ein paar Tagen wieder Exemplare der Asiatischen Hornisse entdeckt worden sind, begann die Suche nach dem Nest. Denn diese invasive Art tötet die einheimischen Bienen und andere Bestäuber. Gefunden wurde das mutmassliche Nest beim F.J. Dietschy-Weg/Haldenweg.

«Wir sind auf unserer Hornissen-Jagd tatsächlich schon x-mal daran vorbei gegangen. Das Nest befindet sich hoch oben auf einem Baum, in der Nähe des Kindergartens Haldenweg», schildert Heuss. Die Fricktaler Bieneninspektorin Renate Stäuble war ebenfalls vor Ort. «Mit 99 %-iger Sicherheit haben wir einen Jackpot», sagt Heuss. Die Meldung geht jetzt zum Kanton, respektive zur Fachstelle Neobiota. Sie koordiniert mit den Fachpersonen die Nestentfernung. Wann diese vorgenommen wird, ist noch offen. Heuss: «Trotz aller Erleichterung, die Suche geht weiter. Wir vermuten weitere Nester in Rheinfelden und bleiben sehr aufmerksam.» (vzu)