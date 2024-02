Rheinfelden lässt Ratten bekämpfen

Firma im Auftrag der Stadt im Einsatz

Bei der Rheinfelder Rheinpromenade sind vermehrt Ratten gesichtet worden. Die Stadt hat deswegen eine Firma mit der Bekämpfung der Nager beauftragt.

Valentin Zumsteg

Einigen Spaziergängern sind in den vergangenen Tagen die Plastik-Boxen aufgefallen, die bei der Rheinfelder Rheinpromenade platziert wurden. «Rentokil» steht darauf und «Achtung Rodentizid». Dies deutet daraufhin, dass hier Nager bekämpft werden. Dies bestätigt die Stadt auf Anfrage: «Im Umfeld der Buvette an der Rheinpromenade im Stadtpark West wurden vermehrt Ratten gesichtet», erklärt Stadtschreiber Roger Erdin gegenüber der NFZ. Dies habe vermutlich zweierlei Ursachen: «Einerseits werden Ratten durch Lebensmittelreste angelockt, die im Umfeld der Buvette gelegentlich auf dem Boden landen können und andererseits hat es durch den Buvetten-Betrieb vermehrt Gäste in den Abend- und Nachtstunden, welche die Nager wahrnehmen.»

Rattengift in Box

Deswegen hat die Stadt eine Firma mit der Bekämpfung der Tiere beauftragt. «Die Ratten werden mit einem Rattenköder in einer Box angelockt. Die Nager fressen von dem Rattengift und sterben später daran», schildert Erdin und ergänzt: «Wichtig ist, dass das Gift in einem speziellen Gehäuse liegt, das beispielsweise für Igel oder Katzen nicht zugänglich ist.»

Wo Menschen leben und es Nahrungsquellen gibt, hat es auch Ratten; das ist nichts Ungewöhnliches. «Ratten tauchen immer mal wieder an unterschiedlichsten Orten im Siedlungsgebiet auf. Sie vermehren sich am schnellsten dort, wo sie Nahrung finden – sei dies ein offener Kompost oder Essbares, das in einem gut zugänglichen Abfalleimer entsorgt wurde», erklärt Roger Erdin. Auch in der Rheinfelder Kanalisation sind Ratten anzutreffen, weil Speisereste über die Abwasserkanäle entsorgt werden und die Tiere sich davon ernähren können. «Die Bekämpfung der Ratten liegt in der Verantwortung der Liegenschaftsbesitzer», sagt der Stadtschreiber weiter. Wenn an einem Ort vermehrt Ratten auftauchen, wird empfohlen, zuerst zu versuchen, allfällige Nahrungsmittelquellen zu entfernen und bei einem bereits vorhandenen Rattenproblem direkt auf professionelle Hilfe zurückzugreifen. Erdin: «Ratten sollen in Zusammenarbeit mit einer Fachperson mit entsprechender Bewilligung bekämpft werden.»