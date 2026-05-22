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Rheinfelden ist Schweizermeister

  22.05.2026 Rheinfelden
Die Stadtmusik zeigte einen hochpräzisen, kraftvollen und sauber geführten Auftritt in der Parademusik. Foto: zVg
Die Stadtmusik zeigte einen hochpräzisen, kraftvollen und sauber geführten Auftritt in der Parademusik. Foto: zVg

Eidgenössisches Musikfest

Ein sonniger Sonntag bot die ideale Bühne für den grossen Auftritt der Stadtmusik Rheinfelden am Eidgenössischen Musikfest in Biel. Im Paradewettbewerb holte sie den ersten Rang und sind somit Schweizer Meister.

Nach monatelanger, ...

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