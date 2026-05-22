Rheinfelden ist Schweizermeister

Ein sonniger Sonntag bot die ideale Bühne für den grossen Auftritt der Stadtmusik Rheinfelden am Eidgenössischen Musikfest in Biel. Im Paradewettbewerb holte sie den ersten Rang und sind somit Schweizer Meister.

Eidgenössisches Musikfest

Ein sonniger Sonntag bot die ideale Bühne für den grossen Auftritt der Stadtmusik Rheinfelden am Eidgenössischen Musikfest in Biel. Im Paradewettbewerb holte sie den ersten Rang und sind somit Schweizer Meister.

Nach monatelanger, konzentrierter Vorbereitung stellte sich der Verein der Herausforderung in der 1. Klasse Harmonie, der zweithöchsten Kategorie – ein Ziel, auf das lange und mit viel Engagement hingearbeitet wurde. Der Konzertvortrag gelang präzise, musikalisch ausdrucksstark und mit einer beeindruckenden Geschlossenheit. In einem Feld mit starker Konkurrenz aus der ganzen Schweiz erreichte die Stadtmusik einen hervorragenden 7. Schlussrang.

Ein besonderer Höhepunkt folgte in der Parademusik: Unter der Leitung von Patrice Bühler, dem verantwortlichen Leiter der Parademusik, zeigte die Stadtmusik einen hochpräzisen, kraftvollen und sauber geführten Auftritt. Mit beeindruckender Marschordnung und musikalischer Präsenz setzte sich die Stadtmusik gegen starke Mitbewerber durch und holte sich den Titel des Schweizermeisters – ein emotionaler Moment, der den Festsonntag krönte. Ein grosser Dank gilt zudem Dani Haus, dem Dirigenten der Stadtmusik. Mit seiner fachlichen Kompetenz, seinem feinen musikalischen Gespür und seiner motivierenden Art führte er den Verein durch die intensive Vorbereitungszeit und formte ein Ensemble, das in Biel eindrucksvoll zeigte, wozu es fähig ist.

Bei schönstem Wetter, inmitten einer herzlichen Festivalatmosphäre und umgeben von Vereinen aus allen Landesteilen erlebte die Stadtmusik Rheinfelden einen unvergesslichen Tag. Mit einem Top Ten Resultat im Konzert, dem Schweizermeister Titel in der Parademusik und vielen wertvollen Begegnungen kehrte der Verein stolz und voller Motivation nach Hause zurück – getragen vom Gefühl, am Eidgenössischen ein starkes musikalisches Zeichen gesetzt zu haben. (mgt)