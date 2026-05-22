Rheinfelden ist Basketball-Regionalmeister

Mit einer beeindruckenden Leistung im Endturnier der besten vier Teams der Saison krönt sich das 1. Herrenteam des TSV Rheinfelden zum Meister der höchsten Regionalliga der Nordwestschweiz und ist erstmals die beste Basketballmannschaft ...

Basketball: TSV Rheinfelden – BC Allschwil 69:55

Mit einer beeindruckenden Leistung im Endturnier der besten vier Teams der Saison krönt sich das 1. Herrenteam des TSV Rheinfelden zum Meister der höchsten Regionalliga der Nordwestschweiz und ist erstmals die beste Basketballmannschaft der Region.

Vor einer grossen Anzahl begeisterter Zuschauer war das entscheidende Heimspiel gegen den BC Allschwil zunächst eine intensive und ausgeglichene Partie. Die Nervosität war in den Anfangsminuten auf beiden Seiten deutlich spürbar, entsprechend fielen nur wenige Punkte. Die routinierten Gäste aus Allschwil erwischten den besseren Start und gingen früh mit 9:5 in Führung.

Doch der TSV Rheinfelden zeigte Charakter und kämpfte sich mit viel Energie zurück ins Spiel. Es folgte ein offener Schlagabtausch, bei dem die Allschwiler mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause gingen.

Hohe Intensität bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit schien die Nervosität bei den Rheinfeldern endg ü lt ig ver f logen. Defensiv agierte das Team nun deutlich kompakter und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Das dritte Viertel endete entsprechend mit einer 43:40-Führungfür den TSV.

Wer bereits das Halbfinale gegen Arlesheim verfolgt hatte, erkannte im Schlussviertel ein ähnliches Muster: Rheinfelden ging deutlich entschlossener als der Gegner in die entscheidende Phase und zwang Allschwil mit aggressiver Verteidigung immer wieder zu Ballverlusten. Über schnelle Gegenstösse gelangen einfache Punkte. Und wie schon im Halbfinale zeigte sich, dass sich die harten Trainings der vergangenen Monate auszahlten. Während Rheinfelden bis zum Schluss mit hoher Intensität spielte, schienen den Gästen zunehmend die Kräfte auszugehen. Schlussendlich brachte der TSV Rheinfelden den historischen Sieg souverän über die Zeit und gewann den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte in der höchsten Regionalklasse.

Enormer Zulauf im Nachwuchsbereich

Wer den TSV Rheinfelden in den vergangenen Jahren verfolgt hat, weiss: Dieser Erfolg ist kein Zufall. Seit fast zehn Jahren wächst der Verein kontinuierlich und stark. Die Mitgliederzahlen haben sich verv ielfacht, insbesondere im Nachw uchsbereich erlebt der Verein einen enormen Zulauf. Die Nachfrage nach Basketballangeboten ist mittlerweile so gross, dass der Verein an seine Kapazitätsgrenzen stösst.

Vom Vorstand über die Trainerinnen und Trainer bis hin zu Eltern, Mitgliedern und Gönnern haben unzählige Menschen zur Entwicklung des Vereins beigetragen. Besonders im Basketball hat sich der TSV Rheinfelden in den letzten Jahren zu einer regionalen Grösse entwickelt. Die Meisterschaft der ersten Herrenmannschaft ist deshalb weit mehr als nur ein sportlicher Erfolg. Sie steht sinnbildlich für den Zusammenhalt, die Leidenschaft und die kontinuierliche Entwicklung des gesamten Vereins. Mit diesem historischen Titelgewinn setzt der TSV Rheinfelden ein starkes Zeichen im regionalen Basketball und blickt voller Motivation auf die kommenden Herausforderungen. (mgt)