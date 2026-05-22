Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Rheinfelden ist Basketball-Regionalmeister

  22.05.2026 Sport
Die Basketballer des TSV Rheinfelden konnten erstmals in der Vereinsgeschichte den Titel in der höchsten Regionalklasse holen. Foto: zVg
Die Basketballer des TSV Rheinfelden konnten erstmals in der Vereinsgeschichte den Titel in der höchsten Regionalklasse holen. Foto: zVg

Basketball: TSV Rheinfelden – BC Allschwil 69:55

Mit einer beeindruckenden Leistung im Endturnier der besten vier Teams der Saison krönt sich das 1. Herrenteam des TSV Rheinfelden zum Meister der höchsten Regionalliga der Nordwestschweiz und ist erstmals die beste Basketballmannschaft ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote