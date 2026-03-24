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Rheinfelden im Zeichen von Natur- und Vogelschutz

  24.03.2026 Rheinfelden
Gebannt lauschen die Exkursionsteilnehmerinnen und -teilnehmer Albi Wuhrmanns Ausführungen wie sich der Natur- und Vogelschutzverein Rheinfelden zum Schutz des Gebiets «Ängi» engagiert. Foto: zVg
Gebannt lauschen die Exkursionsteilnehmerinnen und -teilnehmer Albi Wuhrmanns Ausführungen wie sich der Natur- und Vogelschutzverein Rheinfelden zum Schutz des Gebiets «Ängi» engagiert. Foto: zVg

44. Delegiertenversammlung von BirdLife Aargau

Die Vertreterinnen und Vertreter der Aargauer Natur- und Vogelschutzvereine trafen sich am vergangenen Samstag in Rheinfelden zur 44. Delegiertenversammlung von BirdLife Aargau.

Gastgeber waren die Natur- und Vogelschutzvereine ...

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