Rheinfelden: Im Gebüsch gelandet

Am frühen Dienstag‑ morgen kam beim A3‑Anschluss in Rheinfelden ein Wagen von der Fahrbahn ab und landete nach län‑ gerer Irrfahrt in einem Gebüsch.

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstag, 12. Mai, kurz nach 4.30 Uhr auf der Riburgerstrasse in Rheinfelden. Von der Stadt kom‑ mend, fuhr der 31‑jährige Lenker eines Citroën in allgemeiner Rich‑ tung Magden. Kurz vor der Lichtsi‑ gnalanlage beim A3‑Anschluss kam er rechts von der Strasse ab. In der Folge fuhr das Auto rund hundert Meter durch das angrenzende Feld und kam schliesslich in einem Dickicht zum Stillstand.

Als Rettungsdienst und Polizei ein‑ trafen, befand sich der Lenker noch im beschädigten Auto. Zur Bergung wurde vorsorglich die Feuerwehr aufgeboten. In der Folge konnte der 31‑Jährige jedoch selbst aussteigen. Während er äusserlich unverletzt schien, bestand der Verdacht auf ein medizinisches Problem. Nach ersten Erkenntnissen könnte dies auch der Grund dafür gewesen sein, dass er die Kontrolle über den Wa‑ gen verloren hatte. Die Ambulanz brachte ihn ins Universitätsspital Basel. (pol/)