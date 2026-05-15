Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Rheinfelden: Im Gebüsch gelandet

  15.05.2026 Rheinfelden
Am Dienstagmorgen kam ein Fahrer beim A3‑Anschluss in Rheinfelden von der Fahrbahn ab. Foto: Polizei Aargau
Am Dienstagmorgen kam ein Fahrer beim A3‑Anschluss in Rheinfelden von der Fahrbahn ab. Foto: Polizei Aargau

Am frühen Dienstag‑ morgen kam beim A3‑Anschluss in Rheinfelden ein Wagen von der Fahrbahn ab und landete nach län‑ gerer Irrfahrt in einem Gebüsch.
Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstag, 12. Mai, kurz nach 4.30 Uhr auf der Riburgerstrasse in ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote