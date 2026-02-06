Rheinfelden hat die Fasnacht zur Kunstform erhoben

Lärm machen kann jeder. Fasnacht hingegen ist – laut dem diesjährigen Rheinfelder Motto – «ä Kunscht». Was die Rheinfelder Fasnachtskünstler in diesem Jahr auf die Beine stellen, ist bald zu erleben.

Am 12. Februar geht es so richtig los

Valentin Zumsteg

Die Vorfreude ist gross bei Joël Lässer. «Wir haben alles gut aufgegleist. Es ist ein tol les Fa snacht sprogramm entstanden. Der Plakettenverkauf läuft ebenfalls erfreulich gut», erklärt der Präsident der Fassnachtsgesellschaft Rheinfelden (FGR) mit Blick auf den bevorstehenden Jahrgang 2026. Besonders freut ihn die grosse Beteiligung an der Schulfasnacht am Freitag, 13. Februar. «Rund 650 Schülerinnen und Schüler werden dabei sein, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Ebenso zahlreiche Rheinfelder Guggen», schildert Lässer. Dank der guten Zusammenarbeit mit Heidi Federli-Bielser, Leiterin der Schuladministration, sei dies gelungen. Um 10 Uhr gibt es einen Umzug vom Hauptwachplatz durch die Rheinfelder Gassen. «Das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Dank der Kinder wird die Fasnachtskultur weitergetragen und hat eine Zukunft», sagt Lässer.

Beizenfasnacht soll belebt werden

Apropos Kultur: «S’isch ä Kunscht» lautet das diesjährige Rheinfelder Fasnachtsmotto. Passend dazu geht es am 12. Februar um 18 Uhr mit einer Wagenvernissage auf dem Obertorplatz los. Anschliessend erfolgt um 20.11 Uhr die eigentliche Fasnachtseröffnung und der Aufzug der Frau Fasnacht. «Acht Guggen sind beim Auftakt dabei, das sind mehr als sonst», so Lässer. Diese sollen anschliessend für Stimmung bei der Beizenfasnacht sorgen.

Der Freitag gehört nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern auch den Schnitzelbänklern. Ab 19 Uhr ziehen sie von Beiz zu Beiz. «der Vorverkauf läuft gut, es hat nur noch einzelne Tickets», erklärt Lässer. Deutlich zugelegt hat das Kleinformationentreffen, das ebenfalls ab 19 Uhr im Rumpelzelt und auf dem Zähringerplatz durchgeführt wird. 13 Formationen von nah und fern sind angekündigt.

19 Guggenmusiken aus der ganzen Deutschschweiz

Kinderschminken, Kinderumzug und Kinderfasnacht sind die Stichworte für den Samstagnachmittag. «Der Umzug um 14.11 Uhr wird gross, da schon zahlreiche Gastguggen mitmachen», so Lässer. Danach gibt es eine Konfetti-Schlacht, eine Polonaise und eine Graffiti-Aktion. Am Abend geht es lautstark weiter: 19 Guggenmusiken aus der ganzen Deutschschweiz hauen auf drei Bühnen sowie im «Manhattan» auf die Pauke. «Wir hatten viele Anfragen und mussten einigen absagen. Rheinfelden ist bei den Guggen beliebt. Bereits seit Herbst sind wir ausgebucht», berichtet der Präsident der Fasnachtsgesellschaft.

«Generationenübergreifend feiern»

Wer will, kann sich am Sonntagmorgen ab 11.11 Uhr die Gehörgänge beim Bassistentreffen im Rumpel durchblasen lassen. Um 14.11 Uhr steht der grenzüberschreitende Umzug auf dem Programm. Lässer: «Rund 90 Formationen sind dabei. Im vergangenen Jahr hatten wir sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hoffen, dass das Wetter wieder so gut mitspielt wie damals.» Traurig-fröhlicher Abschluss der Rheinfelder Fasnacht bildet die «Usbrüelete» um 18.11 Uhr.

Für Joël Lässer ist klar: «Gerade in der heutigen Zeit mit den geopolitischen Spannungen ist es umso schöner, wenn wir generationen- und länderübergreifend ein paar ausgelassene und friedliche Tage zusammen feiern können.»

www.rheinfelderfasnacht.ch