​​​​​​​«Das Adventsfunkeln ist ein voller Erfolg»

Rheinfelden etabliert sich immer mehr als Weihnachtsstädtli. Die Organisatorinnen und Organisatoren des Adventsfunkelns ziehen eine positive Bilanz.

Valentin Zumsteg

In der Weihnachtszeit läuft etwas in Rheinfelden. Unter dem Motto «Adventsfunkeln» bietet das Zähringerstädtchen von Ende November bis am 6. Januar zahlreiche Aktivitäten und Attraktionen. Das spricht sich immer mehr herum. «Das Adventsfunkeln ist auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Das vielfältige Programm begeistert das Publikum und zieht zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Städtli. Dieses ist sehr gut besucht, was zeigt, dass das gemeinsam mit vielen Beteiligten zusammengestellte Angebot grossen Anklang findet», erklärt Stéphanie Berthoud, Leiterin des Tourismus und des Stadtbüros.

Es wird teilweise zurückhaltender eingekauft

Sie hat in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten, wie sie schildert. «Besonders geschätzt wird das stimmungsvoll und liebevoll dekorierte Städtli. Die kleinen Weihnachtsbäume in den Gassen sowie die festlich gestalteten Schaufenster sorgen für eine besondere Atmosphäre.»

Das «Adventsfunkeln» lockt also viele Leute ins Städtchen, bringt es aber auch Geld in die Kassen der ansässigen Betriebe? Von den Gastronominnen und Gastronomen sowie von den Geschäftsleuten hat Berthoud positives Echo erhalten. «Die Betriebe schätzen die gute Frequenz im Städtli und die zusätzliche Belebung während der Adventszeit. Das Adventsfunkeln und der Lichterzauber werden als wertvolle Bereicherung für das lokale Gewerbe wahrgenommen.»

Beim Einkaufsverhalten gab es gemäss Berthoud jedoch auch Rückmeldungen, dass Kundinnen und Kunden im Vergleich zu früheren Jahren zurückhaltender einkaufen und weniger spontan zugreifen. Der Onlinehandel sowie Einkäufe jenseits der Grenze stellen für das lokale Gewerbe weiterhin eine Herausforderung dar – nicht nur in Rheinfelden, sondern vielerorts. «Umso wertvoller sind Formate wie das Adventsfunkeln und der Lichterzauber, die gezielt Frequenz schaffen und das Einkaufen im Städtli erlebbar machen», betont Berthoud. «Sehr erfreulich stimmt uns zudem, dass das vergangene Wochenende mit Sonntagsverkauf im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich gut besucht war.»

Neue Gäste entdecken Rheinfelden

Ein Besuchermagnet ist der alte Stadtpark mit dem «Lichterzauber». Er lädt zu einem stimmungsvollen Spaziergang ein, zum Verweilen und zum gemeinsamen Geniessen der Licht installationen. «Wir stellen fest, dass die Besucherinnen und Besucher gerne zwischen Stadtpark, Städtli und Inseli hin und her flanieren. Ein weiterer Publikumsmagnet ist der grosse Weihnachtsbaum im Rathaus-Innenhof, der die Besuchenden jedes Jahr aufs Neue begeistert.» Besonders erfreulich sei, dass viele neue Gäste im Städtli begrüsst werden können.

Am kommenden Sonntag, 21. Dezember, findet der zweite Sonntagsverkauf statt. Die Geschäftsleute hoffen nochmals auf viele Besucher. Berthoud: «Dies ist eine schöne Gelegenheit, das weihnachtlich dekorierte Städtli zu besuchen und letzte Weihnachtsgeschenke zu besorgen.»