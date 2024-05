Rheinfelden: Brand in Asylunterkunft – ein Mann verhaftet

Im ehemaligen Altersheim Kloos an der Kaiserstrasse in Rheinfelden, in dem heute Flüchtlinge untergebracht sind, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand. Kurz vor 14 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die entsprechende Meldung ein. Folglich wurden Feuerwehr, Polizei und Ambulanz aufgeboten. Alle vor Ort untergebrachten Personen konnten das Gebäude verlassen und wurden durch die Einsatzkräfte betreut.

Wieso es zum Brand gekommen ist, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilt werden, heisst es von der Kantonspolizei Aargau. Die Brandermittlung der Kantonspolizei war vor Ort und die Ermittlungen laufen. Brandstiftung könne aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Kantonspolizei Aargau hat einen 39-jährigen Ukrainer vorläufig festgenommen. Die verbliebenen Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Die Feuerwehr Rheinfelden stand mit 32 Leuten im Einsatz und konnte das Feuer schnell löschen. Wegen des Rauchschadens kann das ganze Gebäude derzeit nicht mehr genutzt werden.