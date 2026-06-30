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Rhein-Temperatur: neuer Juni-Rekord

  30.06.2026 Rheinfelden
Bei diesen hohen Temperaturen wollen sich Mensch und Tier abkühlen. Doch das Rheinwasser ist mittlerweile selbst sehr warm. Foto: Valentin Zumsteg
Bei diesen hohen Temperaturen wollen sich Mensch und Tier abkühlen. Doch das Rheinwasser ist mittlerweile selbst sehr warm. Foto: Valentin Zumsteg

Vor einem Jahr, am 30. Juni 2025, betrug die Wassertemperatur im Rhein bei Rheinfelden 25,0 Grad. Das war bis dahin der höchste je gemessene Wert im Juni. Dieser Rekord ist am Wochenende gebrochen worden.

Die Wassertemperatur des Rheins bei der Messstelle Rheinfelden kletterte auf 25,7 ...

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