Rhein-Temperatur: neuer Juni-Rekord

Rhein-Temperatur: neuer Juni-Rekord30.06.2026 Rheinfelden
Vor einem Jahr, am 30. Juni 2025, betrug die Wassertemperatur im Rhein bei Rheinfelden 25,0 Grad. Das war bis dahin der höchste je gemessene Wert im Juni. Dieser Rekord ist am Wochenende gebrochen worden.
Die Wassertemperatur des Rheins bei der Messstelle Rheinfelden kletterte auf 25,7 ...
Vor einem Jahr, am 30. Juni 2025, betrug die Wassertemperatur im Rhein bei Rheinfelden 25,0 Grad. Das war bis dahin der höchste je gemessene Wert im Juni. Dieser Rekord ist am Wochenende gebrochen worden.
Die Wassertemperatur des Rheins bei der Messstelle Rheinfelden kletterte auf 25,7 Grad. Diese hohen Temperaturen haben Auswirkungen auf die Flussökologie. Da warmes Wasser weniger Sauerstoff speichern kann, leiden die Fische. Ab 23 bis 25 Grad geraten Fische wie zum Beispiel Forellen und Äschen in akute Lebensgefahr. Durch die hohen Temperaturen können sich aber auch Keime in offenen Gewässern schneller vermehren. (vzu)