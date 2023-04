Rhein-Parking AG verbessert Ergebnis

Das von der gleichnamigen Aktiengesellschaft betriebene Rhein-Parking in Rheinfelden litt während der Pandemie einerseits unter einer tieferen Belegung und andererseits unter erhöhtem Vandalismus. Mit der Normalisierung der Situation im vergangenen Jahr haben sich Ertrag und Aufwand und damit auch das Betriebsergebnis der Gesellschaft erfreulich entwickelt, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Das Geschäftsjahr 2022 der Rhein-Parking AG schliesst mit einem Gewinn von rund 135 500 Franken ab. Damit konnte der Jahresgewinn um rund einen Drittel gesteigert werden. Zum guten Ergebnis trugen einerseits höhere Einnahmen aus Parkgebühren von 229 529,25 Franken gegenüber 190 943,97 Franken im 2021 sowie höhere Erträge aus Dauermieten von 264 531,81 Franken versus 251 750,98 Franken im 2021 bei. Das Parkhaus erreichte damit wieder «Vor-Corona-Zahlen». Gleichzeitig durfte ein Rückgang der durch Vandalismus verursachten Schäden konstatiert werden. Dies führt die Gesellschaft auf die Abschaffung der Corona-Restriktionen und eine präventive Wirkung der Videoüberwachung zurück. Der Generalversammlung hat aufgrund der guten Finanzlage die Ausschüttung einer Dividende von 5 % auf dem Aktienkapital von 1,8 Millionen Franken beschlossen. In Zusammenarbeit mit der AEW Energie AG wurden im vergangenen Jahr zwei Parkplätze mit E-Ladestationen geschaffen und die Basisinstallationen für die Nachrüstung der Parkplätze im Sektor C realisiert. Damit ist das Parkhaus für die sich abzeichnende Entwicklung in der E-Mobilität gut gerüstet. (mgt)