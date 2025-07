Rhein bei Bad Säckingen verunreinigt

Am Dienstagvormittag ging gegen 12 Uhr ein Hinweis auf eine mögliche Gewässerverunreinigung im Rhein auf Höhe der Holzbrücke in Bad Säckingen ein. Vor Ort konnte im Bereich der Treppe nahe der Holzbrücke eine deutlich sichtbare Öl- bzw. Benzinspur im Wasser festgestellt werden. Aufgrund der dortigen Strömungsverhältnisse, die in diesem Bereich eine kreisförmige Bewegung aufweisen, war die Verunreinigung über einen längeren Zeitraum klar erkennbar. Die betroffene Fläche wurde auf etwa 3 Meter mal 12 Meter geschätzt.

Die Polizei entnahm eine Wasserprobe. Parallel dazu wurde die Feuerwehr hinzugezogen, mit der gemeinsam eine umfangreiche Suche nach der Ursache der Verunreinigung vorgenommen wurde. Diese erstreckte sich entlang des Rheinufers bis zum Kraftwerk Bad Säckingen. Im Verlauf der Suche kamen weitere geringfügige Verunreinigungen auch im Bereich des Gallusturms sowie an der Bootsanlegestelle zum Vorschein. Auch dort wurde eine Wasserprobe genommen. Eine konkrete Ursache für die Verunreinigung konnte jedoch noch nicht ermittelt werden, wie die deutsche Polizei mitteilt. Es ergaben sich nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Hinweise auf ein Fischsterben oder andere akute Auswirkungen auf die Umwelt. Die Feuerwehr übernahm die fachgerechte Beseitigung der Verunreinigung.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Verunreinigung geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Säckingen unter Tel. 0049 7761 934-0 zu melden.