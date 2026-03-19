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Revision in Beznau

  19.03.2026 Nordwestschweiz

In diesen Tagen hat im Kernkraftwerk Beznau (KKB) die Revision von Block 1 begonnen. Die Schwerpunkte der Revision umfassen Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen. Sie dauert rund zehn Wochen. Beim Herunterfahren des KKB kann über dem Maschinenhaus (dem ...

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