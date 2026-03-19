Revision in Beznau

In diesen Tagen hat im Kernkraftwerk Beznau (KKB) die Revision von Block 1 begonnen. Die Schwerpunkte der Revision umfassen Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen. Sie dauert rund zehn Wochen. Beim Herunterfahren des KKB kann über dem Maschinenhaus (dem ...

In diesen Tagen hat im Kernkraftwerk Beznau (KKB) die Revision von Block 1 begonnen. Die Schwerpunkte der Revision umfassen Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen. Sie dauert rund zehn Wochen. Beim Herunterfahren des KKB kann über dem Maschinenhaus (dem nicht-nuklearen Teil) Wasserdampf sichtbar sein. Dieser ist ungefährlich und stellt kein Risiko für Mensch und Umwelt dar. Die Revision wird vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI überwacht. Die beiden Kraftwerksblöcke werden jeweils im Frühling/Sommer für den Brennelementwechsel oder eine Revision vom Netz genommen. Danach leisten sie wieder ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit in der Schweiz. (mgt/nfz)