Revision der Velowege

Der Kanton will der Bevölkerung eine sichere und attraktive Veloinfrastruktur anbieten. Dazu entwickelt er die kantonalen Velonetze für Alltag und Freizeit weiter. An einer Informationsveranstaltung in Lenzburg orientierte der Kanton die Gemeinden, Regionalplanungsverbände, Nachbarregionen sowie Fachorganisationen über die vorgesehenen Schritte der kantonalen Velonetzrevision. Diese Revision soll bis 2028 abgeschlossen sein. (nfz)