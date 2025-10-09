Reto Zeller in Frick

Reto Zeller in Frick09.10.2025 Frick
Reto Zeller, Kabarettist, Liedermacher, Entertainer und Gewinner des Swiss Comedy Award, kommt am Samstag, 18. Oktober auf die MECK-Bühne nach Frick.
Mit scharfem Blick für die kleinen Absonderlichkeiten des Alltags und einer gehörigen Portion Sprachwitz macht er jede Beobachtung noch skurriler und noch unterhaltsamer. Ein Abend voller Humor, Musik und unerwarteter Geschichten. (mgt)
Bar ab 19 Uhr, Konzert ab 20.30 Uhr. Eintritt 35 Franken. Reservation empfohlen unter info@meck.ch oder 062 871 81 88.