Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Reto Zeller in Frick

  09.10.2025 Frick
Reto Zeller und sein neustes Solo-Programm «Held». Foto: zVg
Reto Zeller und sein neustes Solo-Programm «Held». Foto: zVg

Reto Zeller, Kabarettist, Liedermacher, Entertainer und Gewinner des Swiss Comedy Award, kommt am Samstag, 18. Oktober auf die MECK-Bühne nach Frick.

Mit scharfem Blick für die kleinen Absonderlichkeiten des Alltags und einer gehörigen Portion Sprachwitz macht er jede ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote