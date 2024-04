Reto Giger ist bester Schweizer Spieler

Auszeichnung für Volleyballer aus Gipf-Oberfrick: Jedes Jahr wählen die Coaches der NLA-Teams im Schweizer Volleyball den besten Spieler der Liga und der Saison. Am vergangenen Samstag durfte Reto Giger, der Spielmacher und Passeur von Volley Schönenwerd, diese begehrte Trophäe in Empfang nehmen und gleichzeitig den Sieg im ersten Play-off-Spiel um den Schweizermeistertitel feiern.

Regula Rügge

Vor einem Jahr führte der 32-jährige Reto Giger aus Gipf-Oberfrick sein Team von Volley Schönenwerd zum ersten Schweizermeister-Titel des Vereins. Nach einem 0-2-Rückstand vermochten die Schönenwerder die Play-off-Serie noch zu drehen und durften nach dem fünften Spiel gegen Volley Amriswil unterm Jubel der Fans den Pokal in die Höhe stemmen. Nun sind die «Schöni-Boys» wieder auf Meisterkurs und der Gegner heisst wie vor einem Jahr Volley Amriswil. Die ganze Volleyball-Schweiz war gespannt, wie Schönenwerd die Finalniederlage im Schweizer Cup gegen Amriswil Anfang April wegstecken würde und ob die Mannschaft mit Kapitän Reto Giger den Heimvorteil nutzen kann. Die Hausherren gaben sich aber keine Blösse! Die Zuschauenden durften ein hochstehendes Volleyball-Spektakel in einer sehr emotionalen Atmosphäre miterleben, gespickt von druckvollen Angriffen, sehenswerten Service-Assen u nd ak robat ischen Verteidigungsaktionen – unter anderem vom stark aufspielenden Libero Lukas Hasler aus Gipf-Oberfrick. Mittendrin der Spielmacher Reto Giger, der mit ruhiger - aber bestimmter - Art, langjähriger Erfahrung und viel Übersicht die Taktik vorgab, seine Angreifer optimal einsetzte und Volley Schönenwerd zum 3:1-Sieg führte!

Erfahrungen im Ausland gesammelt

Im Alter von neun Jahren hat der in Aarau-Rohr in einer Volleyballfamilie aufgewachsene Reto Giger das Spiel mit dem gelb-blauen Ball entdeckt und durchlief die Nachwuchsabteilungen vom BTV Aarau bis er 2009 ins Kader der NLA von Volley Schönenwerd aufstieg. Nach sechs Jahren wurde der Glarner Spitzenclub Volley Näfels auf den talentierten Spielmacher aufmerksam und nahm ihn unter Vertrag. Sein Traum aber war, als Vollprofi im Ausland neue Erfahrungen zu sammeln, sich voll auf den Sport konzentrieren und sich als Zuspieler auf internationalem Topniveau weiterzuentwickeln zu können. In Radom, im Land des damaligen Volleyball-Weltmeisters Polen, ergatterte sich Giger einen Profi-Vertrag in der höchsten Liga. Danach zog es ihn nach Estland, wo er für Saaremaa das Spiel auf dem Feld dirigierte. Seit 2020 ist er als Halbprofi wieder bei Volley Schönenwerd unter Vertrag, arbeitet daneben noch als Informatiker und wohnt in Gipf-Oberfrick.

Verdiente Anerkennung

Seit vierzehn Jahren ist Reto Giger als Spielmacher bei nationalen und internationalen Top-Teams im Einsatz und seit zehn Jahren Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft. Zum ersten Mal in der 50-jährigen Geschichte des nationalen Volleyballsportes qualifizierte sich die Schweizer Herren-Nati mit ihrem Kapitän Reto Giger letztes Jahr für die EM-Endrunde in Italien und auch für den ersten Meistertitel von Volley Schönenwerd ist der Sympathieträger und das Vorbild vieler Nachwuchsathleten mitverantwortlich.

«Die Auszeichnung als bester Schweizer Spieler der Liga und der Saison ist für mich eine grosse Ehre und freut mich sehr», erklärte ein strahlender Reto Giger nach dem Spiel. «Es ist eine Anerkennung für meine Leistung und eine Belohnung für die viele Zeit, Arbeit und Energie, die ich jahrelang in den Sport investiert habe.»

Samuel Ehrat, ehemaliger Teamkollege bei Volley Näfels und der Schweizer Nationalmannschaft bestätigt: «Reto ist ein hervorragender Passeur und zudem ein extrem guter Team-Player, den jeder in seiner Mannschaft haben möchte. Der Teamgeist ist ihm wichtig und er organisiert viele Dinge für seine Mitspieler auch neben dem Feld und setzt sich für sie ein. Im Spiel hat er einen grossen Einf luss auf die Mannschaft. Ich freue mich für ihn und finde, dass er die Auszeichnung mehr als verdient hat!».