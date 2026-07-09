Respektvolles Miteinander im Wald

Die Aargauerinnen und Aargauer lieben ihren Wald und nutzen ihn intensiv als Freizeit- und Erholungsraum. Das kann störend sein für Pflanzen und Tiere sowie zu Konf likten mit anderen Waldnutzungen wie der Forstwirtschaft oder der ...

Informationskampagne der Aargauer Waldakteure

Die Aargauerinnen und Aargauer lieben ihren Wald und nutzen ihn intensiv als Freizeit- und Erholungsraum. Das kann störend sein für Pflanzen und Tiere sowie zu Konf likten mit anderen Waldnutzungen wie der Forstwirtschaft oder der Jagd führen. Aus diesem Grund haben die Waldakteure eine gemeinsame Informationskampagne gestartet. Unter dem Motto «I love Aargauer Wald» sollen die verschiedenen Nutzergruppen für ein respektvolles Miteinander sensibilisiert werden gemäss den Grundsätzen: Vorbild sein, die Tiere nicht stören, den Wald sauber halten.

Der Aargau ist ein Waldkanton, ein Drittel der Kantonsf läche ist mit Wald bedeckt. Der Wald ist einerseits ein wertvoller Natur- und Lebensraum für Pflanzen und Tiere und leistet einen wesentlichen Beitrag für den Schutz von Boden, Wasser und Klima. Andererseits dient er der nachhaltigen Holzproduktion und stellt einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Gleichzeitig wird der Wald von der Bevölkerung intensiv als Erholungsraum genutzt – zum Spazieren, Wandern, Velofahren, Joggen oder für andere Freizeitaktivitäten. Aufgrund dieser zahlreichen Funktionen wird der Wald von unterschiedlichen Interessengruppen genutzt. Dadurch entstehen immer wieder Nutzungskonflikte, bei denen verschiedene Ansprüche an denselben Lebensraum aufeinandertreffen.

Ein ausgewogenes Miteinander im Wald setzt den Dialog zwischen den verschiedenen Nutzergruppen sowie gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis für die unterschiedlichen Funktionen des Waldes voraus. Aus diesem Grund lancieren die verschiedenen Waldakteure des Kantons unter der Federführung der Abteilung Wald des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) eine gemeinsame Informations- und Sensibilisierungskampagne. Das einfache und einprägsame Kampagnenmotto «I love Aargauer Wald» spiegelt auch die Resultate der periodischen Bevölkerungsumfragen zum Thema: Die Aargauerinnen und Aargauer lieben ihren Wald und geben ihm gute Noten. In den gleichen Umfragen wurde durch die Teilnehmenden aber auch eine Zunahme der Nutzungskonflikte festgestellt.

Ziele und Inhalte der Kampagne

Ein zentrales Element der Kampagne ist der Wald-Kodex, der drei einfache Grundsätze beinhaltet: Vorbild sein, die Tiere nicht stören, den Wald sauber halten. Zu diesen drei Punkten gibt es konkrete Verhaltenshinweise für die verschiedenen Nutzergruppen.

Die interaktive Webseite enthält neben dem erwähnten Wald-Kodex und der Bestellmöglichkeit von diversem Kampagnenmaterial auch nützliche Links sowie Informationen zum Wert des Waldes und Videos mit Waldgeschichten aus der Perspektive von Waldnutzenden. (mgt/nfz)

www.iloveagwald.ch