Resilient bleiben in bewegten Zeiten

Ein Vortragsabend in Rheinfelden

Stress, Unsicherheit und schnelle Veränderungen prägen den Alltag vieler Menschen. Wie gelingt es dennoch, innerlich stabil, gesund und handlungsfähig zu bleiben?

Dieser Frage widmet sich das Gesundheitsforum Rheinfelden mit einem öffentlichen Vortragsabend zum Thema «Resilienz und ganzheitliche Gesundheit – stark bleiben in bewegten Zeiten».

Kommenden Donnerstag, 26. Februar, ab 19 Uhr, lädt das Gesundheitsforum Rheinfelden ins Hotel Schützen (Vortragssaal) ein. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Resilienz – die Fähigkeit, Herausforderungen gesund zu bewältigen und gestärkt aus Krisen hervorzugehen – gilt heute als eine der wichtigsten persönlichen Ressourcen. Der Vortragsabend zeigt auf, wie Resilienz gezielt aufgebaut und im Alltag gelebt werden kann – praxisnah, verständlich und ganzheitlich. Zwei erfahrene Referentinnen beleuchten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven:

Nicole Schäuble, im Coaching tätig, spricht darüber, wie Menschen ihre persönliche Widerstandskraft nachhaltig stärken und ihr «Haus der Resilienz» über alle Lebensphasen hinweg aufbauen können. Nicole Stroh, Pflegefachfrau, ergänzt mit einem praxisorientierten Referat zur Selbstwirksamkeit und zeigt auf, wie stärkende Impulse – unter anderem aus der Aromapflege – im Alltag erlebt und genutzt werden können.

Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Denkanstösse für mehr innere Stärke, Wohlbefinden und ein bewusstes, gesundes Leben. Im Anschluss an die Referate bietet eine Diskussionsrunde Raum für Fragen und Austausch. Ein Apéro lädt dazu ein, den Abend in angenehmer Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Der Vortragsabend richtet sich an alle Interessierten, die ihre Gesundheit aktiv gestalten, neue Perspektiven gewinnen und ihre persönliche Widerstandskraft stärken möchten. (mgt)

www.gesundheitsforum-rhf.ch