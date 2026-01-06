Repair-Café startet ins neue Jahr

Das Repair-Café Rheinfelden startet motiviert in seine erste Ausgabe im Jahr 2026: Am kommenden Samstag, 10. Januar, wird diese im Seffelraum im Roten Haus durchgeführt. Dabei gibt es eine Neuerung: Ab sofort stehen dem Repair-Café 3-D-Drucker zur Verfügung. Damit können ...

Das Repair-Café Rheinfelden startet motiviert in seine erste Ausgabe im Jahr 2026: Am kommenden Samstag, 10. Januar, wird diese im Seffelraum im Roten Haus durchgeführt. Dabei gibt es eine Neuerung: Ab sofort stehen dem Repair-Café 3-D-Drucker zur Verfügung. Damit können in Zukunft fehlende oder nicht mehr erhältliche Ersatzteile hergestellt werden. Ob abgebrochene Kunststoffhalterung, verlorenes Rädchen oder ein kleines Bauteil, das es im Handel nicht mehr gibt – der 3-D-Druck eröffnet neue Chancen, Alltagsgegenständen ein zweites Leben zu schenken. «Aktuell schulen sich unsere Reparateure an dieser neuen Möglichkeit», heisst es in einer Medienmitteilung. Abgabe der defekten Teile: 10 bis 12 Uhr, Reparaturen werden bis maximal 14 Uhr durchgeführt. (mgt)

www.repaircafe-rheinfelden.ch