Repair-Café startet ins neue Jahr

  06.01.2026 Rheinfelden

Das Repair-Café Rheinfelden startet motiviert in seine erste Ausgabe im Jahr 2026: Am kommenden Samstag, 10. Januar, wird diese im Seffelraum im Roten Haus durchgeführt. Dabei gibt es eine Neuerung: Ab sofort stehen dem Repair-Café 3-D-Drucker zur Verfügung. Damit können ...

