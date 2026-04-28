Repair-Café für Velos

Nach einer erneuten Rekordausgabe im März lädt das Repair-Café Rheinfelden zu seiner dritten Ausgabe im 2026 ein. Am Samstag, 9. Mai, öffnet das Repair-Café seine Türen im Seffelraum hinter dem Roten Haus am Idi-Furrer-Platz. Von 10 bis 12 Uhr können ...

Nach einer erneuten Rekordausgabe im März lädt das Repair-Café Rheinfelden zu seiner dritten Ausgabe im 2026 ein. Am Samstag, 9. Mai, öffnet das Repair-Café seine Türen im Seffelraum hinter dem Roten Haus am Idi-Furrer-Platz. Von 10 bis 12 Uhr können Besucherinnen und Besucher defekte Alltagsgegenstände, Kleidung oder Elektronik vorbeibringen und sich von einem engagierten Team aus freiwilligen Reparaturexpertinnen und -experten unterstützen lassen. Repariert wird vom Expertenteam bis 14.00 Uhr. Auf Anmeldung unter bieber@teleport.ch kann man einen Timeslot zwischen 10 und 12 Uhr buchen, um sein Velo von den Velospezialisten fit machen zu lassen. (mgt)

www.repaircafe-rheinfelden.ch