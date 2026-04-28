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Repair-Café für Velos

  28.04.2026 Rheinfelden

Nach einer erneuten Rekordausgabe im März lädt das Repair-Café Rheinfelden zu seiner dritten Ausgabe im 2026 ein. Am Samstag, 9. Mai, öffnet das Repair-Café seine Türen im Seffelraum hinter dem Roten Haus am Idi-Furrer-Platz. Von 10 bis 12 Uhr können ...

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