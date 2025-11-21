Immobilien
Repair-Café

  21.11.2025 Wölflinswil

Morgen Samstag, 22. November, öffnet das Repair-Café seine Türen. Von 9.30 bis 14 Uhr können defekte Haushaltsgeräte, Textilien, Computer usw. ins Alte Gemeindehaus gebracht werden, wo Flickprofis bei der Reparatur helfen. Gleichzeitig können Messer und Scheren ...

