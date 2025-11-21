Morgen Samstag, 22. November, öffnet das Repair-Café seine Türen. Von 9.30 bis 14 Uhr können defekte Haushaltsgeräte, Textilien, Computer usw. ins Alte Gemeindehaus gebracht werden, wo Flickprofis bei der Reparatur helfen. Gleichzeitig können Messer und Scheren ...

Morgen Samstag, 22. November, öffnet das Repair-Café seine Türen. Von 9.30 bis 14 Uhr können defekte Haushaltsgeräte, Textilien, Computer usw. ins Alte Gemeindehaus gebracht werden, wo Flickprofis bei der Reparatur helfen. Gleichzeitig können Messer und Scheren geschliffen werden. Das Kernteam aus Verein Dorf Plus und Energiekommission freut sich auf viele Herausforderungen. (mgt)