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Rennvelofahrer leblos aufgefunden – Zeugen gesucht

  04.06.2026 Magden

Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft fand am Montagabend, 1. Juni, kurz nach 23 Uhr, ausgangs Magden, am Strassenrand der Maispracherstrasse, einen leblosen Rennvelofahrer auf. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich beim Verstorbenen um einen 68-jährigen Mann handeln, der ...

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