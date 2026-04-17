RENNHASEN DER JUGI GIPF-OBERFRICK AM OSTERLAUF

Die Jugi Gipf-Oberfrick durfte mit 22 motivierten Kindern aus allen Kategorien an den Start des alljährlichen Osterlaufs in Eiken. Obwohl am Morgen nicht alle mit Sonnenschein beglückt wurden, hat das Wetter den Rennhasen nichts ausgemacht. Nach einem gemeinsamen Einlaufen mit den ...

Die Jugi Gipf-Oberfrick durfte mit 22 motivierten Kindern aus allen Kategorien an den Start des alljährlichen Osterlaufs in Eiken. Obwohl am Morgen nicht alle mit Sonnenschein beglückt wurden, hat das Wetter den Rennhasen nichts ausgemacht. Nach einem gemeinsamen Einlaufen mit den Zwerghasen stellten sich alle beim Start auf. Die Distanz erstreckte sich für die jüngsten Teilnehmenden über 500 Meter. Wer noch auf seinen Start warten musste, feuerte die anderen an. Ebenso war es bei den Junghasen. Diese durften sich über 1,65 Kilometer messen. Am Rangverlesen erhielt jedes Kind eine Medaille. (mgt)