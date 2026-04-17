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RENNHASEN DER JUGI GIPF-OBERFRICK AM OSTERLAUF

  17.04.2026 Gipf-Oberfrick
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Jugi Gipf-Oberfrick durfte mit 22 motivierten Kindern aus allen Kategorien an den Start des alljährlichen Osterlaufs in Eiken. Obwohl am Morgen nicht alle mit Sonnenschein beglückt wurden, hat das Wetter den Rennhasen nichts ausgemacht. Nach einem gemeinsamen Einlaufen mit den ...

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