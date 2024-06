René Leuenberger kandidiert für den Laufenburger Stadtrat

Unter «Verschiedenes» an der vieldiskutierten Laufenburger Gemeindeversammlung von Freitagabend gab René Leuenberger seine Kandidatur für den Stadtrat bekannt. René Leuenberger gehört der FDP an und setzt sich in verschiedenen Funktionen für die Belange der Stadt ein. Die Ankündigung von Leuenberger wurde mit viel Applaus begrüsst.

Mit dem Rücktritt von Stadträtin Rebecca Melton per Ende Mai (die NFZ berichtete) ist ein Sitz im Ratsgremium freigeworden. Melton gehörte diesem seit 1. Januar 2022 an. Sie gibt berufliche Gründe für ihre Demission an. Die Ersatzwahl für ein Mitglied des Stadtrates für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2025 ist auf Sonntag, 22. September 2024, angesetzt.

Ebenfalls unter «Verschiedenes» schlug ein Versammlungsteilnehmer vor, vorgezogene Gesamterneuerungswahlen durchzuführen. Er bemängelte vorwiegend die fehlende Führung beim Stadtrat. Dem Vorschlag folgte verhaltener Applaus. (sh)