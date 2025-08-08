René Leuenberger als Stadtammann

Die FDP Laufenburg portiert René Leuenberger, 1970, als Stadtammann und André Maier, 1966, als bisherigen Stadtrat. Damit setzt die Ortspartei mit eigenen Worten auf «ein Duo mit Erfahrung und grosser Motivation».

Wie bereits im Frühling angekündigt, stellen sich die beiden Kandidaten den vielfältigen, herausfordernden Aufgaben zum Wohle der Gemeinde Laufenburg zur Verfügung.

René Leuenberger kandidiert wiederum als Stadtrat und neu auch für das freiwerdende Amt des Stadtammanns. «Mit seiner Erfahrung als Stadtrat und als Mitglied verschiedener Kommissionen, aber auch als Vereinspräsident in den Bereichen Sport und Kultur hat er die besten Voraussetzungen für das Amt als Stadtammann. Seit Geburt ist er in Laufenburg wohnhaft und eng mit der Gemeinde verwurzelt», so die FDP. Leuenberger würde den Puls der Bevölkerung spüren und sei sich unternehmerisches, rasches Handeln gewöhnt.

«André Maier, 1966, engagiert sich seit zwölf Jahren mit grosser Erfahrung und grossem zeitlichen Einsatz als Stadtrat. Er ist gewillt, den immensen Erfahrungsschatz in das neu zu bildende Ratsgremium einzubringen», hält die Ortspartei weiter fest. Als Gewerbevertreter sei es André Maier ein Anliegen, die wichtigen Projekte mit Blick auf die Finanzlage der Gemeinde voranzubringen.

Die FDP Laufenburg ist überzeugt, mit René Leuenberger und André Maier den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für die kommenden Wahlen zwei kompetente, volksnahe Kandidaten vorzuschlagen, welche als Bisherige wiederum das Vertrauen verdienen würden. (mgt)