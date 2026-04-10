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Religiöse Andacht mit Lokalgeschichte

  10.04.2026 Stein
Das Bad Säckinger St.-Fridolins-Münster, der Diebsturm im Park von Schloss Schönau und die Holzbrücke. Foto: Tourismusbüro Bad Säckingen
Das Bad Säckinger St.-Fridolins-Münster, der Diebsturm im Park von Schloss Schönau und die Holzbrücke. Foto: Tourismusbüro Bad Säckingen

Gottesdienst im Steiner Zollquartier

Ganz nach dem Motto «Chile bi de Lüt» führt die römischkatholische Pfarrei Bruder Klaus in Stein am Samstag, 25. April, einen ökumenischen Gottesdienst im Zollquartier durch. Dabei wird ein Stadtführer von Bad ...

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