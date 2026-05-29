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Rekordverdächtig

  29.05.2026 Schwaderloch
In der «Küche» wurde fleissig gearbeitet. Foto: zVg
In der «Küche» wurde fleissig gearbeitet. Foto: zVg

Fischessen in Schwaderloch

Das traditionelle Fischessen der Pontoniere Schwaderloch fand Mitte Mai zum 46. Mal statt. In diesem Jahr standen neue Herausforderungen an. Innerhalb einer Woche vor dem Anlass wird jeweils die gesamte Infrastruktur in schweisstreibender Arbeit aufgebaut und am ...

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