Das traditionelle Fischessen der Pontoniere Schwaderloch fand Mitte Mai zum 46. Mal statt. In diesem Jahr standen neue Herausforderungen an. Innerhalb einer Woche vor dem Anlass wird jeweils die gesamte Infrastruktur in schweisstreibender Arbeit aufgebaut und am ...

Fischessen in Schwaderloch

Das traditionelle Fischessen der Pontoniere Schwaderloch fand Mitte Mai zum 46. Mal statt. In diesem Jahr standen neue Herausforderungen an. Innerhalb einer Woche vor dem Anlass wird jeweils die gesamte Infrastruktur in schweisstreibender Arbeit aufgebaut und am darauffolgenden Montag bereits wieder abgebaut.

Die Anzahl willkommen geheissener Gäste war beeindruckend und die verkaufte Menge an Fischportionen ist rekordverdächtig. Am Sonntag konnte bis zum Festschluss Fisch angeboten werden. Daraus resultiert ein Verkauf von über 800 Kilogramm verarbeiteten Merlanfilets. Ein weiteres Highlight des Fischessens war das Frühschoppenkonzert der Musikgesellschaft Schwaderloch am Sonntagmorgen. Die zahlreichen Besucher genossen die gute Stimmung am Rheinufer in gemütlicher Atmosphäre in vollen Zügen. Im nächsten Jahr findet das Fischessen wieder am Wochenende nach dem Muttertag statt. (mgt)