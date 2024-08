Rekord für das Rheinschwimmen

Bei perfekten Bedingungen und einer Wassertemperatur von gut 23 Grad lockte das grenzüberschreitende Rheinschwimmen der beiden Rheinfelden am Sonntagmorgen so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an wie noch nie.

Insgesamt schrieben sich 381 Personen ein und so verzeichnete die grenzüberschreitende Organisation um Dieter Wild, Stadtsportausschuss Badisch Rheinfelden, und Nicolás Schmid, Sportkoordination Rheinfelden, einen neuen Rekord. Im Jahr 2023 war bereits ein Rekord mit 205 Teilnehmenden verzeichnet worden. Die Teilnehmenden im Alter von 7 bis 83 Jahren kamen vorwiegend aus der Region Rheinfelden, den Kantonen Aargau, Baselland und Basel-Stadt und auch aus der Westschweiz, Zürich und Bern. Dieses Jahr nahmen sogar Schwimmfans aus München, Hannover, London, Frankreich, England, den Niederlanden und aus Texas (USA) teil. Nach einer Einführung ging es mit einem Massenstart vom Inseli auf Schweizer Boden los bis zum Ruderclub in Badisch Rheinfelden, wo ein stärkendes Getränk offeriert wurde. Von dort wurden die Teilnehmenden in Booten zurückgeführt. Aufgrund der ausserordentlich hohen Teilnehmendenzahl dauerte die Rückführung ein wenig länger, was der Freude und der Stimmung keinen Abbruch tat. Es waren durchwegs glückliche Gesichter auszumachen, welche das begleitete und kostenlose Rheinschwimmen genossen. Unterwegs auf der Strecke stellten diverse Vereine/Institutionen eine professionelle und ehrenamtliche Begleitung sicher. «Der Anlass ist ein exemplarisches Beispiel für die gelebte grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Rheinfelden», betont Nicolás Schmid. «Der Dank geht an die DLRG Rheinfelden/Baden, die Rheinrettung Rheinfelden/ Schweiz, den Ruderclub Rheinfelden/ Baden, die Wasserportfreunde Rheinfelden/Baden, den THW Lörrach, die Deutsche Polizei, die Sportkommission Rheinfelden und die Pontoniere Rheinfelden – ohne diese Einsätze ist der Anlass nicht durchführbar.» Es gab glücklicherweise keine Zwischenfälle. (mgt/nfz)