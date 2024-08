Rekord-Fischessen bei den Pontonieren

Drei Tage lang lief die Fritteuse heiss

Die Rheinfelder Pontoniere haben an ihrem Fischessen 950 Kilogramm Zanderfilets im Bierteig und 400 Kilogramm Pommes frites zubereitet. Am Sonntagnachmittag war alles restlos ausverkauft.

Das schöne Wetter lockte am Wochenende zahlreiche Festbesucher an die idyllische Rheinufer-Promenade des Stadtparks. Tatkräftig vom TV Rheinfelden unterstützt, hatten die Pontoniere alle Hände voll zu tun, um die vielen Gäste zu bewirten. Fischküchen-Chef Hannes Oberholzer: «Wir möchten uns bei unseren Gästen für ihre Geduld bedanken. Unsere Fritteusen liefen drei Tage lang auf Hochtouren. Die längeren Wartezeiten am Freitag konnten am Samstag und Sonntag durch optimierte Abläufe bei der Zubereitung der Pommes frites deutlich verkürzt werden.»

Im vergangenen Jahr fand das Fischessen in Kombination mit dem Jungpontonier-Wettfahren Ende August im Stadtpark Ost statt. In diesem Jahr kehrten die Pontoniere wieder zum traditionellen Datum Ende Juli an den gewohnten Standort im Stadtpark West zurück. Zwei Neuigkeiten aus dem letzten Jahr wurden beibehalten. Dank des Online-Bestellsystems konnten die köstlichen Zanderfilets im Bierteig direkt an den Tisch serviert werden, und die Gäste hatten die Wahl zwischen Pommes frites oder Brot. Das neue Konzept wurde durch das erfolgreiche Fischessen bestätigt. (mgt)