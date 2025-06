REISLI DER SP STEIN

Sieben Mitglieder und Sympathisanten der SP Stein machten sich kürzlich auf den Weg nach Aarau, um einen Einblick in die Arbeit des Grossen Rates zu erhalten. In Aarau angekommen, wurden sie von den Grossrätinnen Claudia Rohrer und Carole Binder-Meury empfangen. Nach einer kurzen ...

Sieben Mitglieder und Sympathisanten der SP Stein machten sich kürzlich auf den Weg nach Aarau, um einen Einblick in die Arbeit des Grossen Rates zu erhalten. In Aarau angekommen, wurden sie von den Grossrätinnen Claudia Rohrer und Carole Binder-Meury empfangen. Nach einer kurzen Führung durch das Grossratsgebäude nahm die Reisegruppe auf der Tribüne Platz, um die laufende Grossratssitzung mitzuverfolgen. Die Debatte bot interessante Einblicke, sorgte jedoch aus linkspolitischer Perspektive auch für Ernüchterung, denn sowohl die Standesinitiative zur Verschärfung der Grenzkontrollen als auch die Motion zum raschmöglichen Neubau eines Kernkraftwerks im Kanton Aargau wurden angenommen. Trotz dieser politischen Rückschläge liess sich die Gruppe die gute Stimmung nicht nehmen. Beim gemeinsamen Mittagessen in der Aarauer Altstadt wurde angeregt weiterdiskutiert. (mgt)