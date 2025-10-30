Reifenwechsel mit Oliver Jucker

Am vergangenen Samstag fand in der Garage Rinau in Kaiseraugst eine besondere

Ser vice -Ak tion statt: Gemeinderat Oliver Jucker (Kandidat für das Gemeindepräsidium) unterstützte persönlich beim Reifenwechsel und kam dabei mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. «Die Aktion erfreute sich grosser Beliebtheit und wurde von zahlreichen Besucherinnen und Besuchern wahrgenommen», wie es in einer Medienmitteilung der SP heisst. Neben dem praktischen Service stand der gemeinsame Austausch im Vordergrund. Bei Wurst und Getränken blieb Zeit für spontane Gespräche, Begegnungen und das Pflegen der Gemeinschaft. «Solche Anlässe zeigen, wie wertvoll lokale Betriebe und direkte Begegnungen für unser Dorfleben sind», betonte Oliver Jucker. «Ich freue mich über den grossen Zuspruch und danke allen, die vorbeigeschaut und mitgeholfen haben.» (mgt/nfz)