Rehmann-Museum an der Kulturnacht Laufenburg

L AUFENBURG. Am Samstag, 6. September, ab 18 Uhr, bietet das Rehmann Museum im Rahmen der Ausstellung «Disobedient Constellations» während der Kulturnacht Laufenburg verschiedene Veranstaltungen an, die tiefer in die Materie eintauchen lassen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen rund 35 Skulpturen und Objekte aus neun privaten Sammlungen. Sie beleuchten das leidenschaftliche Engagement und manchmal auch den Verlust der Sammlerinnen und Samler. Die Kuratoren Michael Hiltbrunner (Rehmann-Museum) und Nina Wakeford (Goldsmiths University of London) setzen die Werke mit einer feministischen und queeren Perspektive neu in Beziehung.

Ziel der Ausstellung ist es, etablierte Seh- und Denkweisen aufzubrechen und neue Dialoge zwischen den Werken zu initiieren. (mgt)