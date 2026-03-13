Immobilien
Reha Rheinfelden eröffnet Multiple Sklerose-Zentrum

  13.03.2026 Rheinfelden
Das Team des MS-Zentrums in der Reha Rheinfelden. Foto: zVg
Die Reha Rheinfelden eröffnet ein neues Multiple Sklerose-Zentrum und will damit einen wichtigen Meilenstein in der regionalen Versorgung von Menschen mit Multipler Sklerose (MS) setzen.

Die Multiple Sklerose ist die häufigste nicht-traumatische Erkrankung des zentralen ...

