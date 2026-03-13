Reha Rheinfelden eröffnet Multiple Sklerose-Zentrum

Die Reha Rheinfelden eröffnet ein neues Multiple Sklerose-Zentrum und will damit einen wichtigen Meilenstein in der regionalen Versorgung von Menschen mit Multipler Sklerose (MS) setzen.

Die Multiple Sklerose ist die häufigste nicht-traumatische Erkrankung des zentralen Nervensystems im jungen Erwachsenenalter. Aufgrund ihrer Komplexität erfordert sie eine umfassende, koordinierte Behandlung durch unterschiedliche Fachrichtungen. Genau hier setzt das Konzept des neuen Zentrums in der Reha Rheinfelden an: «Wir stellen den Menschen mit MS konsequent in den Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Ansatz ist ganzheitlich und interprofessionell ausgerichtet – von der Diagnostik über die medikamentöse Therapie bis hin zu rehabilitativen Massnahmen», erklärt PD Dr. med. Katrin Parmar, Leiterin des MS-Zentrums.

Umfassendes Leistungsangebot für Menschen mit MS

Das Leistungsangebot des MS- Zentrums umfasst das gesamte Spektrum der modernen MS-Versorgung: Diagnostik und medikamentöse Behandlung auf der Basis aktueller Leitlinien und nach neuesten wissenschaftlichen Standards; ambulante ärztliche Betreuung durch PD Dr. med. Katrin Parmar und PD Dr. med. Johannes Lorscheider; ambulante und stationäre rehabilitative Therapien zur Förderung von Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität.

Ein zentrales Anliegen des Zentrums ist die Standardisierung der Behandlungs- und Therapieprozesse, die sich an der bestmöglichen wissenschaftlichen Evidenz orientieren. So soll Patientinnen und Patienten eine qualitativ hochwertige, kontinuierliche Betreuung ermöglicht werden.

Darüber hinaus versteht sich das Zentrum als erste Anlaufstelle in der Region für Menschen mit Multipler Sklerose. Die Zusammenarbeit und Vernetzung mit regionalen Haus- und Fachärzten ist dabei ein zentrales Element des Versorgungskonzepts. «Unser Ziel ist es, die bestehenden medizinischen Angebote optimal zu ergänzen und gemeinsam mit den Partnern in der Region eine umfassende Versorgung sicherzustellen», betont PD Dr. med. Katrin Parmar. Sie ist seit 2020 als Leitende Ärztin für Neurorehabilitation an der Reha Rheinfelden tätig und übernahm per 1. Januar 2026 die Funktion einer Stellvertretenden Chefärztin. Die Neurologin spezialisierte sich während ihrer Weiterbildung am Universitätsspital Basel und eines zweijährigen Forschungsaufenthaltes in Kanada auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose. Vor ihrem Wechsel in die Reha Rheinfelden war sie als Oberärztin in der Neurologischen Klinik des Universitätsspitals Basel tätig.

«Mit der Eröffnung des Multiple Sklerose-Zentrums unterstreicht die Reha Rheinfelden ihren Anspruch, medizinische Rehabilitation und spezialisierte Versorgung auf höchstem Niveau anzubieten – wissenschaftlich fundiert, interprofessionell vernetzt und menschlich zugewandt», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt/nfz)