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Regionale Kunst

  19.05.2026 Laufenburg
Werke von Doris Becker-Galantay (links) und Sabrina Haeber (rechts).
Werke von Doris Becker-Galantay (links) und Sabrina Haeber (rechts).

Ausstellung in der Kultschüür

Zum siebten Mal findet in der Kultschüür Laufenburg die Ausstellung REGIOkultART statt. Vier regionale Kunstschaffende – jeweils zwei aus der Schweiz und zwei aus Deutschland – präsentieren dabei von Auffahrt bis ...

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