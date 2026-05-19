Regionale Kunst

Zum siebten Mal findet in der Kultschüür Laufenburg die Ausstellung REGIOkultART statt. Vier regionale Kunstschaffende – jeweils zwei aus der Schweiz und zwei aus Deutschland – präsentieren dabei von Auffahrt bis ...

Ausstellung in der Kultschüür

Zum siebten Mal findet in der Kultschüür Laufenburg die Ausstellung REGIOkultART statt. Vier regionale Kunstschaffende – jeweils zwei aus der Schweiz und zwei aus Deutschland – präsentieren dabei von Auffahrt bis Pfingstmontag ihre Werke. Diesmal wirken mit aus Magden Doris Becker-Galantay (Skulpturen), aus dem Kleinen Wiesental Bettina Bohn (Seestücke), aus Möhlin Sabrina Haeber (Ölmalerei) und aus Görwihl Michael Rudigier (Transformation / TomawhoART).

Sabrina Haeber verbindet in ihren jüngsten Werken Malerei mit Zeichnungen aus Pitt auf Ölbasis und bewegt sich zwischen Ausarbeitung und dem Zulassen von Leerstellen. Doris Becker-Galantay präsentiert figürliche Skulpturen und Objekte aus der Natur aus Gips, Ton, Beton aber auch Draht, Bronze und Alu. Bettina Bohn ist Malerin und Objektgestalterin. Thema ihrer Kunst sind die Natur und der Mensch, insbesondere die Weiblichkeit. Michael Rudigier ist Maler, Musiker, Komponist, Autor und Lebenskünstlerstellt. Er präsentiert Malerei und Skulpturen. (mgt)

REGIOkultART. Kultschüür, Hinterer Wasen 48, Laufenburg, Do., 21. Mai, 19-21 Uhr; Fr., 22. Mai, 19-21 Uhr; Sa., 23. Mai, 16–18 Uhr; So., 24. Mai, 14-16 Uhr; Mo., 25. Mai, 14–16 Uhr. Freier Eintritt. Weitere Infos unter www.kultschüür.ch.